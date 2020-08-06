Названы регионы России с самыми изобретательными жителями

За последний год в России наблюдается снижение коэффициента изобретательской активности населения. Он определяется числом патентных заявок на изобретения в расчёте на 10 тысяч человек. Если в 2018 году этот показатель был 1,7, то в 2019-м — 1,59. Такие данные Росстата приводит NEWS.ru.