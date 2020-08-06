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Названы регионы России с самыми изобретательными жителями

Меньше всего заявок на регистрацию задумок подали жители Карачаево-Черкесии.

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Фото © Pixabay

За последний год в России наблюдается снижение коэффициента изобретательской активности населения. Он определяется числом патентных заявок на изобретения в расчёте на 10 тысяч человек. Если в 2018 году этот показатель был 1,7, то в 2019-м — 1,59. Такие данные Росстата приводит NEWS.ru.

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По словам бизнесмена, данное изобретение даст людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.

В отдельных регионах этот коэффициент особо высок. Так, в Санкт-Петербурге он составил 5,89, в Московской области — 4,3, а в Москве — 4,18. В пятёрку вошли также Томская область (2,67) и Еврейская автономная (2,46) область. А меньше всего заявок на изобретения поступали от жителей Ингушетии, Алтая и Карачаево-Черкесии.

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