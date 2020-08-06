Два завтрака и ранний подъём. Психолог дала советы по работе на удалёнке

В эпоху дистанционной работы требуется придерживаться определённых правил, чтобы не потерять производительность, чувствовать себя комфортно и не набрать пару лишних килограммов. Советы по поводу правильной удалёнки дала психолог Анна Хаперская.

Прежде всего она призывает просыпаться не позднее чем за 45–50 минут до начала рабочего дня. Такой режим позволит оставаться бодрыми и активными. Ещё один плюс раннего подъёма — сотрудник точно не пропустит важные утренние сообщения от руководства.

Несмотря на то что выходить из дома не придётся, пренебрегать такими ритуалами, как душ, кофе и выбор одежды, Хаперская не советует. Она даже призывает облачаться в офисные наряды, чтобы прийти в необходимый ритм. А красивая музыка поднимет настроение и придаст сил на весь день, считает она. Не менее важен и завтрак, отмечает психолог.

— При работе из дома многие отмечают, что перестали делать перерывы на обед или же, наоборот, подходят к холодильнику каждые полчаса. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется разделить утренний приём пищи на два этапа, ввести в рацион так называемый второй завтрак. Тогда, если первый завтрак вы сделаете в 8:00, второй будет примерно в 11:00, — сказала Анна Хаперская агентству "Москва".

Психолог не советует во время еды смотреть телевизор, забивающий мозг ненужной информацией перед исполнением обязанностей.