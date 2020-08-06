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Минфин предложил сократить расходы на Крым и Дальний Восток

Впрочем, это не единственные регионы, на которые ведомство предлагает направлять меньше денег.

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Фото © Pixabay

Министерство финансов России предложило сократить расходы бюджета на развитие Крыма. Там считают, что в 2021 году их можно урезать на 8,5 из 76,1 миллиарда. А в 2022 году — на 9,1 из 82,3 миллиарда. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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За июль на полуострове отдохнуло уже 1 432 000 туристов.

Также предлагается сократить расходы на развитие Дальнего Востока. В сумме за 2021–2023 годы потратить меньше на 11,1 миллиарда.

Экономить предлагается в том числе на развитии Северного Кавказа и Арктики.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о наступлении "крымских дней" и предложил превратить полуостров в проблему для России.

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