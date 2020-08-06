Минфин предложил сократить расходы на Крым и Дальний Восток

Министерство финансов России предложило сократить расходы бюджета на развитие Крыма. Там считают, что в 2021 году их можно урезать на 8,5 из 76,1 миллиарда. А в 2022 году — на 9,1 из 82,3 миллиарда. Об этом сообщает агентство "Прайм".