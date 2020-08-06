Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Карелии изучают два случая возможного повторного заражения коронавирусом

Глава местного Минздрава допускает, что они связаны с длительным выделением вируса из организма.

64
Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

В Карелии обеспокоены двумя случаями, похожими на повторное заражение коронавирусом. Как рассказали в Минздраве региона, повторно заболели два человека средних лет. Специалистов удивляет тот факт, что вирус снова выявили у пациентов без хронических заболеваний и сниженного иммунитета.

Ещё 1254 пациента в Москве вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших достигло 186 223 человек.

Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета, — рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава ведомства Михаил Охлопков.

При этом он отметил, что во время лечения все алгоритмы диагностики и динамического контроля соблюдаются.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму поставлен рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса.

Выбор редакции

Loading...