В Карелии изучают два случая возможного повторного заражения коронавирусом

В Карелии обеспокоены двумя случаями, похожими на повторное заражение коронавирусом. Как рассказали в Минздраве региона, повторно заболели два человека средних лет. Специалистов удивляет тот факт, что вирус снова выявили у пациентов без хронических заболеваний и сниженного иммунитета.

— Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета, — рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава ведомства Михаил Охлопков.

При этом он отметил, что во время лечения все алгоритмы диагностики и динамического контроля соблюдаются.