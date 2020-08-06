Обнародованное на суде видео подтвердило, что рядом с водителем в машине Ефремова никто не сидел

На суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова обнародовали видеозапись с камеры автобуса, который ехал неподалёку от автомобиля погибшего Захарова по выделенной полосе. Она сняла момент столкновения и как люди начали подбегать к машинам. Камера запечатлела, что в джипе не было никого на переднем сиденье пассажира. Можно видеть только водителя, но его лица не разобрать.

Корреспондент Лайфа услышал, как актёр предположил, что сидящий на пассажирском сиденье мог пригнуться.

Когда на заседании показали эти кадры, адвокат Ефремова Эльман Пашаев обрадовался, что его подзащитный находится на пассажирском месте. Однако прокурор объяснил ему, что видео зеркальное и адвокат смотрит на водителя.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.