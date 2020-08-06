Фанатки Ефремова в суде напали на журналистку "Комсомольской правды"

В здании Пресненского суда Москвы, где сегодня проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, произошла потасовка. По информации Лайфа, всё произошло в зале для трансляции заседания, где вместе с журналистами за происходящим следили две женщины, по-видимому, поклонницы актёра.
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Со слов очевидцев, женщины вели себя шумно, громко комментировали происходящее и мешали журналистам работать. Замечание им сделала корреспондентка "Комсомольской правды" Алёна Мартынова. Вот что рассказывает об инциденте она сама.
Видео из телеграм-канала "КП"
— Спустя некоторое время, когда был объявлен перерыв, я пыталась выйти для того, чтобы пообщаться с адвокатами, женщина схватила меня за руку, причём хватка была настолько "бульдожья", что она, хрупкая белокурая женщина лет 45, начала падать и потянула меня за собой. Третьей в этом бутерброде на меня навалилась ещё одна поклонница, достаточно молодая девушка. Когда она на меня приземлилась, начала кричать: "Помогите, нас бьют!", — комментирует инцидент журналистка.
По её словам, истину удалось установить благодаря видеозаписи потасовки. Дебоширок обещали больше не пускать на заседания по делу Ефремова.
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Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.