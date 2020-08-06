Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Фанатки Ефремова в суде напали на журналистку "Комсомольской правды"

По словам сотрудницы СМИ, одна из женщин схватила её за руку "бульдожьей хваткой" и повалила на пол.

308

В здании Пресненского суда Москвы, где сегодня проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, произошла потасовка. По информации Лайфа, всё произошло в зале для трансляции заседания, где вместе с журналистами за происходящим следили две женщины, по-видимому, поклонницы актёра.

Новая версия от фанаток Ефремова: Его джипом управляли из космоса через 5G

Как тебе такое, адвокат Пашаев?

Со слов очевидцев, женщины вели себя шумно, громко комментировали происходящее и мешали журналистам работать. Замечание им сделала корреспондентка "Комсомольской правды" Алёна Мартынова. Вот что рассказывает об инциденте она сама.

Видео из телеграм-канала "КП"

Спустя некоторое время, когда был объявлен перерыв, я пыталась выйти для того, чтобы пообщаться с адвокатами, женщина схватила меня за руку, причём хватка была настолько "бульдожья", что она, хрупкая белокурая женщина лет 45, начала падать и потянула меня за собой. Третьей в этом бутерброде на меня навалилась ещё одна поклонница, достаточно молодая девушка. Когда она на меня приземлилась, начала кричать: "Помогите, нас бьют!", — комментирует инцидент журналистка.

По её словам, истину удалось установить благодаря видеозаписи потасовки. Дебоширок обещали больше не пускать на заседания по делу Ефремова.

Адвокат Добровинский громко хрюкнул в ответ Ефремову — видео

Юрист заявил, что это всего лишь отсылка к приверженности артиста московскому "Спартаку".

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

Выбор редакции

Loading...