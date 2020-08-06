Выявлено условие, повышающее риск смерти от коронавируса

В Центре сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай выявили фактор, который определяет риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале BMC Medicine.

Специалисты изучили данные 7614 человек и выявили связь между температурой тела пациента при поступлении в больницу и дальнейшим течением заболевания.

Они пришли к выводу, что от температуры во многом зависит, насколько высок риск умереть от коронавируса. Опасна и слишком высокая, и слишком низкая температура. При выше 40°C и ниже 35,5°C погибало 42–44% пациентов.

Учёные подчёркивают, что отслеживание температуры тела является способом, позволяющим сделать прогноз о возможных рисках у пациентов с коронавирусом.