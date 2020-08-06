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Выявлено условие, повышающее риск смерти от коронавируса

Его нужно брать в расчёт, как только пациент поступает в больницу.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Центре сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай выявили фактор, который определяет риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале BMC Medicine.

В Крыму поставлен рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса

За июль на полуострове отдохнуло уже 1 432 000 туристов.

Специалисты изучили данные 7614 человек и выявили связь между температурой тела пациента при поступлении в больницу и дальнейшим течением заболевания.

Они пришли к выводу, что от температуры во многом зависит, насколько высок риск умереть от коронавируса. Опасна и слишком высокая, и слишком низкая температура. При выше 40°C и ниже 35,5°C погибало 42–44% пациентов.

Учёные подчёркивают, что отслеживание температуры тела является способом, позволяющим сделать прогноз о возможных рисках у пациентов с коронавирусом.

Ранее Лайф сообщал, что в Карелии изучают два случая возможного повторного заражения коронавирусом.

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