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В "Зените" опровергли сообщения о вспышке коронавируса в команде

В команде, однако, подтвердили, что одного человека отправили на карантин.

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Фото © vk.com / zenit

В петербургском футбольном клубе "Зенит" опровергли сообщения СМИ о том, что у нескольких игроков заподозрили коронавирус.

Распространённая информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всём информирует Роспотребнадзор и РПЛ, — приводит газета "Петербургский дневник" комментарий руководителя пресс-службы клуба Антона Макаренко.

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Нападающий Артём Дзюба реализовал пенальти, который и решил исход встречи.

По его словам, один сомнительный результат теста был получен на прошлой неделе. Однако затем этот человек сдал ещё три, и все они оказались отрицательными. Всё равно представитель команды был отправлен на карантин.

Напомним, сообщения о вспышке коронавируса в "Зените" появились накануне матча за Суперкубок с "Локомотивом". Он запланирован на завтра в Москве.

Ранее Дзюба ответил фанату, который обвинил "Зенит" в подкупе судей.

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