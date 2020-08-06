В "Зените" опровергли сообщения о вспышке коронавируса в команде

В петербургском футбольном клубе "Зенит" опровергли сообщения СМИ о том, что у нескольких игроков заподозрили коронавирус.
— Распространённая информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всём информирует Роспотребнадзор и РПЛ, — приводит газета "Петербургский дневник" комментарий руководителя пресс-службы клуба Антона Макаренко.
"Зенит" выиграл Кубок России, оформив во второй раз в истории золотой дубльНападающий Артём Дзюба реализовал пенальти, который и решил исход встречи.
По его словам, один сомнительный результат теста был получен на прошлой неделе. Однако затем этот человек сдал ещё три, и все они оказались отрицательными. Всё равно представитель команды был отправлен на карантин.
Напомним, сообщения о вспышке коронавируса в "Зените" появились накануне матча за Суперкубок с "Локомотивом". Он запланирован на завтра в Москве.
Ранее Дзюба ответил фанату, который обвинил "Зенит" в подкупе судей.