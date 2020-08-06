В "Зените" опровергли сообщения о вспышке коронавируса в команде

"Зенит" выиграл Кубок России, оформив во второй раз в истории золотой дубль Нападающий Артём Дзюба реализовал пенальти, который и решил исход встречи.

По его словам, один сомнительный результат теста был получен на прошлой неделе. Однако затем этот человек сдал ещё три, и все они оказались отрицательными. Всё равно представитель команды был отправлен на карантин.