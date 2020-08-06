Соперник Дагестанского Брюса Ли в третий раз слился. С кем драться Забиту?

Российско-мексиканское противостояние должно было выявить претендента № 1 на бой с действующим чемпионом Александром Волкановски. Также поединок дагестанского Линкольна и Пантеры был ожидаем в силу особенного суперзрелищного стиля обоих бойцов и обещал подарить фанатам взрыв пиротехники, но увы… В очередной раз "схватка ниндзя" сорвана. Уже в третий раз!

Этим утром стало известно, что в ходе подготовки к ивенту, до которого осталось чуть более трёх недель, Яир Родригес получил травму и вынужден сняться с турнира UFC Fight Night 175.

— Да, он выбыл. У него растяжение лодыжки и трещина (перелом). Так что он выбыл. Мы ищем замену, — подтвердил срыв боя президент организации Дэна Уайт.

Поединок между Магомедшариповым и Родригесом носил статус главного события предстоящего шоу и должен был пройти в формате пятираундового сражения. По словам Уайта, интригующий поединок не будет переноситься на более поздний срок, Забиту ищут нового соперника. Кто им станет?

Подраться с махачкалинцем вызвались американцы Келвин Каттар и Чарльз Роса со схожими прозвищами The Boston Finisher и Boston Strong соответственно. Поединок с Чарльзом для Магомедшарипова точно не имеет никакого смысла: 33-летний боец проиграл в четырёх из восьми крайних поединков и не входит даже в топ-15. Что касается Каттара, то тут какой-то смысл найти можно. В первую очередь, Келвин занимает шестую строчку рейтинга, дыша в прямом смысле в затылок дагестанцу. Во-вторых, бойцы уже встречались между собой год назад на турнире в Москве.

Да, Забит выиграл у этого соперника, но ход поединка разочаровал фанатов россиянина. Магомедшарипов уверенно забрал первые два раунда, но вдрызг уступил в третьей, финальной пятиминутке. Сейчас же есть вероятность, что в ночь на 30 августа возможный бой между Zabeast и The Boston Finisher пройдёт в формате пятираундового сражения, что в разы увеличивает шансы на успех американца. Кстати, после встречи с Забитом Каттар одержал две уверенные победы, оставляя впечатление действительно зрелого бойца. Но станет ли принимать Магомедшарипов поединок с не самым удобным противником — вопрос…

В идеале россиянину подраться с бойцами, находящимися выше в рейтинге. Не считая чемпиона, это Макс Холлоуэй и Брайан Ортега. Экс-чемпион с Гавайев выходил в октагон совсем недавно, 11 июля, проиграв более чем спорным решением в реванше обладателю пояса Александру Волкановски, а Ортегу не видели в клетке с декабря 2018 года. В тот день Брайан потерпел первое поражение в карьере, будучи избитым всё тем же Холлоуэем. Но оба эти варианта вряд ли имеют жизненную силу. Макс фактически только что провёл изнурительный бой с чемпионом, будучи обокраденным судьями и пребывая не в самом лучшем расположении духа, а у Ортеги, по слухам, уже запланирован поединок с ультразрелищным Чэн Сон Джунгом по прозвищу Корейский Зомби.