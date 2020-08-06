Соперник Дагестанского Брюса Ли в третий раз слился. С кем драться Забиту?

Российско-мексиканское противостояние должно было выявить претендента № 1 на бой с действующим чемпионом Александром Волкановски. Также поединок дагестанского Линкольна и Пантеры был ожидаем в силу особенного суперзрелищного стиля обоих бойцов и обещал подарить фанатам взрыв пиротехники, но увы… В очередной раз "схватка ниндзя" сорвана. Уже в третий раз!
Этим утром стало известно, что в ходе подготовки к ивенту, до которого осталось чуть более трёх недель, Яир Родригес получил травму и вынужден сняться с турнира UFC Fight Night 175.
— Да, он выбыл. У него растяжение лодыжки и трещина (перелом). Так что он выбыл. Мы ищем замену, — подтвердил срыв боя президент организации Дэна Уайт.
В погоне за мечтой отца. Хабиб Нурмагомедов нацелен на поединок с легендой ММАДействующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0-0) возвращается в клетку этой осенью. А что будет дальше?
Поединок между Магомедшариповым и Родригесом носил статус главного события предстоящего шоу и должен был пройти в формате пятираундового сражения. По словам Уайта, интригующий поединок не будет переноситься на более поздний срок, Забиту ищут нового соперника. Кто им станет?
Подраться с махачкалинцем вызвались американцы Келвин Каттар и Чарльз Роса со схожими прозвищами The Boston Finisher и Boston Strong соответственно. Поединок с Чарльзом для Магомедшарипова точно не имеет никакого смысла: 33-летний боец проиграл в четырёх из восьми крайних поединков и не входит даже в топ-15. Что касается Каттара, то тут какой-то смысл найти можно. В первую очередь, Келвин занимает шестую строчку рейтинга, дыша в прямом смысле в затылок дагестанцу. Во-вторых, бойцы уже встречались между собой год назад на турнире в Москве.
Да, Забит выиграл у этого соперника, но ход поединка разочаровал фанатов россиянина. Магомедшарипов уверенно забрал первые два раунда, но вдрызг уступил в третьей, финальной пятиминутке. Сейчас же есть вероятность, что в ночь на 30 августа возможный бой между Zabeast и The Boston Finisher пройдёт в формате пятираундового сражения, что в разы увеличивает шансы на успех американца. Кстати, после встречи с Забитом Каттар одержал две уверенные победы, оставляя впечатление действительно зрелого бойца. Но станет ли принимать Магомедшарипов поединок с не самым удобным противником — вопрос…
В идеале россиянину подраться с бойцами, находящимися выше в рейтинге. Не считая чемпиона, это Макс Холлоуэй и Брайан Ортега. Экс-чемпион с Гавайев выходил в октагон совсем недавно, 11 июля, проиграв более чем спорным решением в реванше обладателю пояса Александру Волкановски, а Ортегу не видели в клетке с декабря 2018 года. В тот день Брайан потерпел первое поражение в карьере, будучи избитым всё тем же Холлоуэем. Но оба эти варианта вряд ли имеют жизненную силу. Макс фактически только что провёл изнурительный бой с чемпионом, будучи обокраденным судьями и пребывая не в самом лучшем расположении духа, а у Ортеги, по слухам, уже запланирован поединок с ультразрелищным Чэн Сон Джунгом по прозвищу Корейский Зомби.
В рабстве у Тутберидзе? Косторную официально не пускают к Плющенко из-за дикой системыОтсутствие официальных контрактов в фигурном катании порождает странную ситуацию, когда фигуристы даже после перехода к другому тренеру продолжают числиться в другом клубе. Так было с Медведевой, так же будет и с Косторной.
Если Забиту действительно будет предложен не самый рейтинговый противник, то можно будет с уверенностью констатировать, что даже в случае успеха в этом бою ему придётся пропустить вперёд в титульной гонке победителя боя Ортега-Джунг. С другой стороны, в этом бизнесе не всегда важен спортивный принцип. Гораздо важнее везение и способность оказаться в нужное время в нужном месте, когда, к примеру, кто-то из топов травмирован или вышел из игры. Пётр Ян — яркий тому пример! Возможно, и Забиту повезёт в этом титульном забеге…