В рабстве у Тутберидзе? Косторную официально не пускают к Плющенко из-за дикой системы

Решение Алёны Косторной перейти от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко многим показалось импульсивным. И речь не только о фанатах, даже хореограф "Хрустального" Даниил Глейхенгауз был уверен, что фигуристка просто на что-то обиделась и это её эмоциональная реакция. Однако дело зашло слишком далеко: теперь Косторная уже рассекает по льду в "Ангелах Плющенко" — и назад дороги нет.

Но вот загвоздка: хотя Косторная теперь тренируется у Плющенко, в грядущем сезоне она продолжит числиться в школе "Самбо-70", где и находится отделение "Хрустальный". Это официальное решение Федерации фигурного катания на коньках России.

До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, то решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алёна сможет только за свой прежний клуб — "Самбо-70" Александр Коган Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России

Представляете, если бы Криштиану Роналду после перехода в "Ювентус" продолжил бы числиться в составе "Реала"? Или чтобы Кокорин получил золотую медаль чемпионата России 2019/2020? В футболе такие ситуации в принципе невозможны, потому что существует чётко продуманная контрактная система, которая регулирует любые возможные разногласия. Кроме того, для переходов игроков есть специальное трансферное окно. В фигурном катании оно как бы тоже существует, но, как мы видим, это всего лишь формальность. Потому что переход Косторной фактически в его рамки не вошёл.

Более того, существует ещё одна сторона этого щекотливого вопроса. Почему вся команда Тутберидзе пребывает в трансе от ухода действующей чемпионки Европы, а Плющенко ехидно потирает руки? Потому что никто никому за этот трансфер ничего не платил. Когда в футболе какой-то клуб желает приобрести игрока, он выплачивает его нынешней команде кругленькую сумму, которая является компенсацией за его переход. Пример: за Александра Головина клуб "Монако" заплатил ЦСКА 30 миллионов евро. Да, армейцам, конечно, было обидно расставаться со своим лидером, но чемоданы денег немного скрасили ситуацию. И на эти деньги клуб существует чуть ли не до сих пор. Более того, при грамотно составленном контракте определённую денежную компенсацию получают ещё и детские спортивные школы, воспитавшие игрока.

То есть если бы аналогичная система существовала в фигурном катании, то всё выглядело бы несколько иначе. Простыми словами "Евгений Викторович, я хочу тренироваться у вас" в исполнении Косторной дело бы не ограничилось. Чтобы забрать Алёну в свою академию, Плющенко пришлось бы отправить приличную сумму в "Самбо-70", а часть денег перепала бы даже московской СДЮСШОР № 1, где четырёхлетняя Косторная делала первые шаги на льду. Но в реальности же двукратный олимпийский чемпион, похоже, просто надавит своим авторитетом на спортивных чиновников.

Я хочу переговорить с Министерством спорта, с министром спорта, чтобы Алёне разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Всё-таки Алёна — чемпионка Европы Евгений Плющенко

По сути, современное фигурное катание держится целиком и полностью на честном слове. Раньше эта система, может, и была работоспособной, как утверждает Татьяна Тарасова.

— Я с контрактами никогда не работала. У меня всегда были человеческие отношения с федерациями разных стран, учениками. И, слава богу, никто и никогда от меня не ушёл, это очень большая травма. И также, слава богу, меня никто не обманул, — утверждает заслуженный тренер СССР.

Но каково сейчас той же Тутберидзе? Её-то обманывают уже не в первый раз. Да, она строит систему, которая в фигурном катании обречена на подобные исходы, но если бы школа была защищена контрактами, то центр "Самбо-70" ещё чаще бы благодарил Этери Георгиевну, ведь она бы приносила не только золотые медали, но и золотые слитки.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что введение подобной системы было бы сопряжено с рядом трудностей. Действительно, в фигурном катании много несовершеннолетних звёзд, тут ещё и с родителями нужно вопросы утрясти.

Если брать женское одиночное катание, то там почти все несовершеннолетние, нужно ещё заключать контракт и с родителями. Введение контрактов невозможно, и это, по моему мнению, вброс и бред. Каждые пять лет такие разговоры всплывают Максим Траньков Двукратный олимпийский чемпион

Однако в том же футболе, хоккее и баскетболе юные дарования тоже часто оказываются на контрактах в совсем юном возрасте. Например, на днях 15-летний футболист Сергей Пиняев дебютировал во взрослом футболе и сразу же отдал голевую передачу. Если бы у него не было контракта с клубом "Чертаново", условный "Спартак" мог бы переманить его, просто показав футболку и трофейный зал. Но воспитавший его клуб в таком случае остался бы ни с чем. Разве это справедливо?