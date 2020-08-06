Сергей Лазарев набил татуировку в честь двухлетней дочки

Экс-солист группы Smash и отец двух детей Сергей Лазарев обзавёлся татуировкой в честь дочери Анны и похвастался ею подписчикам в "Инстаграме". Как пишет портал "Дни.ру", большинство фолловеров пришли в умиление от огромной буквы А на запястье певца, но некоторых не обрадовало увеличение количества наколок на теле кумира.
Те напомнили, что у артиста уже есть несколько татуировок: английская буква N на шее в честь сына Никиты, а также две полоски на икрах с римскими цифрами — датами рождения мамы и брата.
Сергей Лазарев рассказал, что из-за карантина остался "временно безработным"По всей России отменяют массовые мероприятия, в число которых входят в первую очередь музыкальные концерты.
Сергей Лазарев с ранних лет выступал на сцене, участвовал в проекте "Непоседы", был частью музыкальной группы Smash!!, а потом начал сольную карьеру. Теперь он именитый артист, выступающий по всему миру, собирающий большие концертные площадки, одинаково успешно исполняющий песни на русском и английском языках. Он дважды становился бронзовым призёром Евровидения. Подробнее о биографии Сергея Лазарева читайте на uznayvse.ru.