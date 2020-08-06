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Стало известно, когда россиянам откроют въезд в Черногорию

Всего в список "зелёных стран", кроме России, вошло большинство стран Евросоюза и ещё около 40 государств.

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Фото © Pixabay

Черногория разрешает россиянам въезжать в страну без каких-либо ограничений или дополнительных условий с 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве, — говорится в сообщении.

О том, что Черногория открывает границы для россиян, стало известно 4 августа. Таким решением властей страны сразу же возмутился консул Украины в Черногории.

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По мнению эксперта, там происходили действительно вопиющие ситуации.

Как сообщал Лайф, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. Первыми "открытыми" странами стали Великобритания, Турция и Танзания. А с 15 августа РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией.

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