Стало известно, когда россиянам откроют въезд в Черногорию

Черногория разрешает россиянам въезжать в страну без каких-либо ограничений или дополнительных условий с 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

— Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве, — говорится в сообщении.

О том, что Черногория открывает границы для россиян, стало известно 4 августа. Таким решением властей страны сразу же возмутился консул Украины в Черногории.