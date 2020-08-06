На стену-убийцу жаловались давно. Лайф узнал страшные подробности о гибели ребёнка на игровой площадке

Трагедия в Астрахани, где бетонная плита во дворе многоэтажного дома убила ребёнка, оказалась жуткой вдвойне. Дело в том, что местные жители не раз жаловались на это сооружение. Оно давно было шатким и вызывало опасения — не упадёт ли на кого-нибудь.

Совсем недавно, в конце июля, жители дома провели собрание, чтобы решить этот вопрос. Но, как и прежде, они получили ответ от властей, что денег на демонтаж шатких конструкций нет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах региона, занимающихся сейчас расследованием обстоятельств гибели 11-летнего мальчика.

Фото © СУ СКР по Астраханской области 1 / 5

Как сообщал Лайф, вечером 5 августа ребёнок играл на детской площадке. Лазил по старым конструкциям, которые были прикреплены к той самой бетонной плите. Тяжёлое сооружение надломилось и обрушилось на ребёнка.

По сообщениям источника Лайфа, мать мальчика находилась неподалёку, но ничем не могла помочь сыну. В состоянии шока она обратилась к соседям и попросила вызвать скорую помощь и спасателей. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

— Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты по признакам преступления "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание придомовой территории, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, за обслуживание данной плиты отвечала управляющая компания "Тёщина изба". На территории детской площадки осталось ещё несколько подобных конструкций, которые также находятся в ветхом состоянии. После произошедшей трагедии местные жители требуют их немедленного сноса.