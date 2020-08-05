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Ребёнка насмерть придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

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В Астрахани на детской площадке 11-летнего ребёнка насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Фото © СУ СКР по Астраханской области

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По данным следствия, ребёнок с 17 до 19 часов вечера играл на площадке во дворе дома по улице Яблочкова. Ребёнок лазил по металлической лестнице, которая была прикреплена к плите. В один момент конструкция не выдержала и обрушилась на мальчика. Он скончался на месте от полученных травм.

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Проверка продолжается. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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