Ребёнка насмерть придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани

В Астрахани на детской площадке 11-летнего ребёнка насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, ребёнок с 17 до 19 часов вечера играл на площадке во дворе дома по улице Яблочкова. Ребёнок лазил по металлической лестнице, которая была прикреплена к плите. В один момент конструкция не выдержала и обрушилась на мальчика. Он скончался на месте от полученных травм.