США назначили награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

США объявили награду в десять миллионов долларов за информацию о вмешательстве в президентские выборы, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.
На брифинге для журналистов он рассказал, что награда будет вручаться в рамках программы Rewards for Justice ("Награда за справедливость"). Её будут давать за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение человека, который вмешивается в американские выборы по указанию иностранного государства.
МИД назвал туманными и противоречивыми обвинения Лондона о вмешательстве Москвы в выборы 2019 годаЗахарова отметила, что складывается впечатление начала очередного витка тактики highly likely.
Ранее сообщалось, что Facebook и Twitter не нашли следов иностранного вмешательства в американские протесты.