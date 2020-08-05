США назначили награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

США объявили награду в десять миллионов долларов за информацию о вмешательстве в президентские выборы, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

На брифинге для журналистов он рассказал, что награда будет вручаться в рамках программы Rewards for Justice ("Награда за справедливость"). Её будут давать за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение человека, который вмешивается в американские выборы по указанию иностранного государства.