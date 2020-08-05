Бразильская рэперша умерла после операции по увеличению ягодиц

Бразильская рэперша Фернанда Родригес, также известная как MC Atrevida, умерла после неудачной операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщает телеканал Globo.

43-летняя артистка прошла процедуру липолифтинга в клинике Queen of Plastics в Рио-де-Жанейро. Врачи откачали жир с её спины в ягодицы. Стоимость операции составила 580 долларов (более 40 тысяч рублей). Спустя два дня певица почувствовала сильные боли в спине, в теле началось воспаление.

Родригес отправили в реанимацию, но она умерла через день от почечной недостаточности. Медики диагностировали у неё сепсис. По их словам, пластический хирург смешал жир со спины с некой инородной субстанцией.

Полиция провела проверку и выяснила, что у клиники не было медицинской лицензии. Расследование продолжается.