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Бразильская рэперша умерла после операции по увеличению ягодиц

Полиция выяснила, что у клиники, где артистка проходила процедуру, не было медицинской лицензии.

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MC Atrevida. Фото © Instagram / mc_atrevidaa

Бразильская рэперша Фернанда Родригес, также известная как MC Atrevida, умерла после неудачной операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщает телеканал Globo.

43-летняя артистка прошла процедуру липолифтинга в клинике Queen of Plastics в Рио-де-Жанейро. Врачи откачали жир с её спины в ягодицы. Стоимость операции составила 580 долларов (более 40 тысяч рублей). Спустя два дня певица почувствовала сильные боли в спине, в теле началось воспаление.

Родригес отправили в реанимацию, но она умерла через день от почечной недостаточности. Медики диагностировали у неё сепсис. По их словам, пластический хирург смешал жир со спины с некой инородной субстанцией.

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Девушка была наследницей известного китайского магната Лау Тинпона, основавшего сеть магазинов одежды Bossini.

Полиция провела проверку и выяснила, что у клиники не было медицинской лицензии. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина скончалась после пластической операции.

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