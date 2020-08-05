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Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза вместо очков — видео

Этот момент заставил его улыбнуться и засмущаться.

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Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза защитную маску вместо очков. Видео опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Курьёзный случай произошёл на совещании по вопросам капитального ремонта. Во время выступления Франк теребил в руках тесёмки от маски, а закончив говорить, стал натягивать её на глаза. Только спустя мгновение он понял, что необходимо взять очки.

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Успешно справившись с задачей, он объявил о введении в стране масочного режима.

Этот момент заставил градоначальника улыбнуться и засмущаться. Часть пользователей в комментариях решила, что мэр заработался. Также прозвучали предположения, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Лайф сообщал, что компания Google выпустила дудл о необходимости носить маску.

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