Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза вместо очков — видео

Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза защитную маску вместо очков. Видео опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Курьёзный случай произошёл на совещании по вопросам капитального ремонта. Во время выступления Франк теребил в руках тесёмки от маски, а закончив говорить, стал натягивать её на глаза. Только спустя мгновение он понял, что необходимо взять очки.
"Резинка для волос? Маска для глаз?" Бельгийского министра высмеяли за неумение надевать маску — видеоУспешно справившись с задачей, он объявил о введении в стране масочного режима.
Этот момент заставил градоначальника улыбнуться и засмущаться. Часть пользователей в комментариях решила, что мэр заработался. Также прозвучали предположения, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Лайф сообщал, что компания Google выпустила дудл о необходимости носить маску.