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Соперница Лукашенко попросила Меркель передать ему, что оппозиция "хочет честных выборов"

По словам Тихановской, действующий белорусский президент "опустошил" страну.

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Светлана Тихановская. Фото © EPA / TATYANA ZENKOVICH

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с лидером страны Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция хочет честных выборов.

Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Всё, чего мы хотим, — это честные выборы, — цитирует Тихановскую газета Bild.

По мнению политика, Лукашенко "опустошил" страну. Тихановская добавила, что боится за свою жизнь. Кандидат призналась, что отправляла детей за границу, поскольку получила анонимный звонок с угрозами после своего выдвижения.

Сам себя предал. Для чего Лукашенко готовит "майдан" в Белоруссии

Главе Белоруссии необходимо поворотное событие, которое сможет развязать ему руки, считают эксперты. Поэтому он единственный человек в стране, который способен организовать протомайдан. Население достаточно скептично относится к его новой манере управления, чем пытаются воспользоваться Соединённые Штаты Америки, а пока Россия стоит в стороне.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представительницу немецкого кабмина, правительство Германии приняло обращение Тихановской к сведению. От комментариев там отказались, мотивируя это тем, что до выборов осталось всего несколько дней.

Напомним, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В ходе недавнего обращения действующий президент усомнился, что стране нужен другой лидер. Свои слова он объяснил тем, что народ его знает.

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