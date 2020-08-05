Ответят взаимностью в любом случае. Семья из Петербурга разработала "Тиндер" для домашних животных — видео

Супруги Анна-Мария Дрегля и Даниил Козлов из Санкт-Петербурга разработали сайт и приложение-агрегатор по подбору домашних животных.
Суть проекта в том, что каждый сможет выбрать себе четвероногого друга не выходя из своего смартфона. Работать приложение будет по принципу известных сервисов знакомств.
— На сайте нет большого описания питомца. Мы уходим от жалостливого формата, который используют приюты в социальных сетях. Одно-два предложения. Мы хотим делать их современными и сочными. В сочетании с яркой фотографией они дают нужный эффект, — сказала Анна-Мария в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Они живые — их не бросишь". В Кемеровской области семья приютила 350 животныхВ приюте живёт даже канадский волк Ричард.
Фотографии профиля собак делают сами приюты. Однако чтобы получился профессиональный снимок, животное ещё нужно удачно поймать.
Даниил отметил, что в сервисах для знакомств, чтобы получить взаимность, нужно самому поставить лайк и дождаться ответного лайка от человека. В созданном приложении за животным сразу закрепляется ответная симпатия.
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Администратор питерского приюта "Друг" Юлия Кулаковская отметила, что пиар в данном вопросе является очень хорошим инструментом для питомцев.
— Многие собаки и коты уезжают после того, как о них узнают люди из соцсетей, — рассказала она.
Ранее Лайф сообщал, что с апреля по июнь москвичи взяли из приютов почти 400 животных.