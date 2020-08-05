Ответят взаимностью в любом случае. Семья из Петербурга разработала "Тиндер" для домашних животных — видео

Супруги Анна-Мария Дрегля и Даниил Козлов из Санкт-Петербурга разработали сайт и приложение-агрегатор по подбору домашних животных.

Суть проекта в том, что каждый сможет выбрать себе четвероногого друга не выходя из своего смартфона. Работать приложение будет по принципу известных сервисов знакомств.

— На сайте нет большого описания питомца. Мы уходим от жалостливого формата, который используют приюты в социальных сетях. Одно-два предложения. Мы хотим делать их современными и сочными. В сочетании с яркой фотографией они дают нужный эффект, — сказала Анна-Мария в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Фотографии профиля собак делают сами приюты. Однако чтобы получился профессиональный снимок, животное ещё нужно удачно поймать.

Даниил отметил, что в сервисах для знакомств, чтобы получить взаимность, нужно самому поставить лайк и дождаться ответного лайка от человека. В созданном приложении за животным сразу закрепляется ответная симпатия.

Администратор питерского приюта "Друг" Юлия Кулаковская отметила, что пиар в данном вопросе является очень хорошим инструментом для питомцев.

— Многие собаки и коты уезжают после того, как о них узнают люди из соцсетей, — рассказала она.