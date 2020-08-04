Туристы на Урале спасли собаку-альпиниста, просидевшую три дня на скале — видео

Видео © Instagram / podekb

Группа туристов в Свердловской области спасла собаку, застрявшую на скале и просидевшую там три дня. Видео было опубликовано в инстаграме одного из спасателей.

Туристы приехали сплавляться на сапсёрфах на реку Серга. Они остановились на Аракаевской поляне и заметили там животное.

— Я переплыл речку. Скалы были достаточно крутыми. Попробовал зацепиться. Получилось не с первого раза. Собака сначала не реагировала и просто вертела головой. Потом, когда увидела меня ближе, стала руки облизывать. Было видно, что она была готова к спасению, — рассказал один из туристов "Комсомольской правде — Екатеринбург".

Мужчина взял пса на руки и сбросил его в воду, где животное подхватили люди на сёрфах. По его словам, спуститься с этого обрыва стандартным способом невозможно. Поэтому он спрыгнул в воду следом за псом и доплыл до берега.

На суше животное накормили и напоили. Пёс не скрывал эмоций, бросаясь от человека к человеку, а затем убежал в сторону ближайшего посёлка.