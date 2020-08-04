Тепло в Петербург вернётся уже в выходные

В ближайшие выходные в Санкт-Петербург вернётся тёплая погода. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов, сообщает газета "Петербургский дневник".

По словам метеоролога, погода начнёт восстанавливаться уже с четверга, 6 августа: станет суше, столбики термометров покажу от 21 до 26 градусов. Да и на протяжении всего последнего месяца лета в Северной столице ожидается превышение температурной нормы на полтора градуса. При этом осадков как в городе, так и в области почти не предвидится.

— Осадков будет не очень много. В Петербурге вообще 50–90 процентов от нормы, в Ленинградской области в отдельных районах будет побольше — 120–130 процентов, — сказал Колесов.

Но настоящую жару ждать не стоит. Синоптик отметил, что в этом году климатическое лето совпадёт с календарным, а вот какая погода будет в сентябре, пока говорить рано.