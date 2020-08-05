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В Москве бывший водитель скорой на "мерседесе" сбил двух женщин на переходе, одна погибла

Вторая пострадавшая госпитализирована.

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Видео © LIFE

В Москве водитель автомобиля "мерседес" сбил двух женщин на пешеходном переходе в Батайском проезде. Инцидент произошёл недалеко от дома № 31 в 21:10.

Фото © LIFE

Как Лайфу сообщили в ГУ МВД России по столице, одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм. Другая женщина госпитализирована.

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Столб чёрного дыма виден издалека.

По данным источника Лайфа, водитель в ходе дачи показаний сообщил, что раньше работал в скорой помощи. Мужчина сказал, что выпил одну бутылку крепкого пива, но прибор показал 1,27 промилле при допустимой норме в 0,3 промилле.

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