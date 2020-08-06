Правительственная комиссия проведёт экспертизу правил русской орфографии и пунктуации

В России создана правительственная комиссия по русскому языку, которая займётся разработкой концепции государственной языковой политики. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку. Такое поручение дал ранее президент. Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, — сказал премьер.

Главным направлением деятельности комиссии, по словам Мишустина, станет формирование единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.

— В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации, — подчеркнул глава Правительства РФ.

Ещё одним направлением работы комиссии станет разработка рекомендаций и повышение уровня подготовки специалистов, особенно в тех отраслях, которые напрямую связаны с использованием русского языка.