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Правительственная комиссия проведёт экспертизу правил русской орфографии и пунктуации

Так будет выполняться поручение президента по формированию целостной языковой политики.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В России создана правительственная комиссия по русскому языку, которая займётся разработкой концепции государственной языковой политики. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку. Такое поручение дал ранее президент. Наша задача сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, — сказал премьер.

Главным направлением деятельности комиссии, по словам Мишустина, станет формирование единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.

В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации, — подчеркнул глава Правительства РФ.

Ещё одним направлением работы комиссии станет разработка рекомендаций и повышение уровня подготовки специалистов, особенно в тех отраслях, которые напрямую связаны с использованием русского языка.

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