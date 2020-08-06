В Белгородской области сотрудница библиотеки облила коллегу спиртом и подожгла

В городе Короча Белгородской области конфликт между двумя сотрудницами библиотеки закончился для одной из женщин больницей, для второй — СИЗО. Как сообщает телеграм-канал "Белгород № 1", во время ссоры руководитель одного из отделов библиотеки облила начальницу другого отдела спиртом и подожгла с помощью спичек.

Оставив коллегу гореть, нападавшая села на лавочку рядом с местом покушения и спокойно дождалась приезда сотрудников полиции. Правоохранителям она заявила, что сделала всё из-за неприязни. В областном СУ СКР подтвердили факт инцидента и уточнили, что пострадавшая в больнице.

— У потерпевшей диагностировано около 40% ожогов поверхности тела. Подозреваемая задержана, она допрошена в указанном статусе, признала вину. Ей назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, — рассказали в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователи намерены просить для неё заключения под стражу.