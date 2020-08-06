В московской аптеке нашли подпольную фабрику лекарств. Их делали из рептилий

Росздравнадзор во время контрольной закупки выявил нелегальное производство "лекарств" из мёртвых рептилий в частной гомеопатической аптеке на улице Мосфильмовской. Среди них были и те, которые якобы исключают риск заражения коронавирусом.

В Сети появились кадры, как сотрудница аптеки выливает неизвестную жидкость из стеклянного сосуда с мёртвыми рептилиями, чтобы специалисты не смогли провести экспертизу. Представитель ведомства попытался забрать сосуд, но женщина выхватила его из рук и скрылась. Как пояснили сотрудники аптеки, "лекарство" из сосуда с рептилиями предназначалось для лечения детей.

— Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мёртвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний, — пояснили в Росздравнадзоре.

Возбуждено административное дело по факту незаконного производства лекарственных препаратов и незаконного же обращения прекурсоров, а также грубого нарушения лицензионных требований к фармацевтической деятельности.