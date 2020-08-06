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В московской аптеке нашли подпольную фабрику лекарств. Их делали из рептилий

Один из препаратов подавался как лечащий детей от всех болезней.

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Росздравнадзор во время контрольной закупки выявил нелегальное производство "лекарств" из мёртвых рептилий в частной гомеопатической аптеке на улице Мосфильмовской. Среди них были и те, которые якобы исключают риск заражения коронавирусом.

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Во время пандемии многие люди решили избавиться от пагубной привычки, чтобы укрепить здоровье.

В Сети появились кадры, как сотрудница аптеки выливает неизвестную жидкость из стеклянного сосуда с мёртвыми рептилиями, чтобы специалисты не смогли провести экспертизу. Представитель ведомства попытался забрать сосуд, но женщина выхватила его из рук и скрылась. Как пояснили сотрудники аптеки, "лекарство" из сосуда с рептилиями предназначалось для лечения детей.

Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мёртвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний, — пояснили в Росздравнадзоре.

Возбуждено административное дело по факту незаконного производства лекарственных препаратов и незаконного же обращения прекурсоров, а также грубого нарушения лицензионных требований к фармацевтической деятельности.

Ранее Лайф сообщал, что правительство впервые за десять лет расширило список стратегически важных лекарств.

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