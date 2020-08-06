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Камеры сняли страшный момент, как "мерседес" сбивает двух женщин на зебре в Москве

Одна из пострадавших от полученных травм скончалась на месте. Водитель оказался пьян.

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Момент смертельного ДТП с двумя пешеходами в Марьино

МВД опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, заснявшей, как водитель иномарки сбивает двух женщин на пешеходном переходе в Москве. На кадрах видно, что "мерседес" пересёк зебру на высокой скорости и у ничего не подозревающих пешеходов даже не было шансов отскочить в сторону.

Как ранее сообщал Лайф, одна из женщин в результате аварии погибла на месте, вторая была доставлена в больницу.

В Москве водитель Infinity на огромной скорости сбил мужчину на переходе. Того отбросило на десятки метров

Свидетелями страшного ДТП стали несколько человек, но водитель утверждает, что он никого не сбивал.

Водитель — им оказался бывший сотрудник скорой помощи — оказался пьян. Мужчина сказал, что выпил одну бутылку крепкого пива, но прибор показал 1,27 промилле при допустимой норме в 0,3 промилле. Полиция возбудила уголовное дело.

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