Камеры сняли страшный момент, как "мерседес" сбивает двух женщин на зебре в Москве

МВД опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, заснявшей, как водитель иномарки сбивает двух женщин на пешеходном переходе в Москве. На кадрах видно, что "мерседес" пересёк зебру на высокой скорости и у ничего не подозревающих пешеходов даже не было шансов отскочить в сторону.