Мутко рассказал Путину, сколько россиян уже взяли льготную ипотеку под 6,5%

Президент России Владимир Путин встретился с главой госкомпании "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Он рассказал главе государства о росте популярности у граждан льготной ипотеки под 6,5%.

— Мы увидели очень большой заинтересованный спрос на этот продукт... Более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено, — пояснил Виталий Мутко.

По его словам, эта и другие меры поддержки: дальневосточная ипотека под 2%, семейная ипотека и выплаты семьям дали очень серьёзный эффект — и спрос на ипотеку, снизившийся из-за пандемии коронавируса, восстановился.

— Уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29% увеличились. С учётом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1 миллион 200–300 тысяч ипотечных кредитов, — добавил Мутко.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% на покупку жилья комфорткласса. Её можно получить до 1 ноября текущего года, но действовать такая ставка будет в течение всего срока кредита. По этой программе можно купить жильё стоимостью до 6 миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. При этом на днях правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. Также в кабмине допустили, что продлят программу в случае её востребованности.