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Регион
Опубликовано 6 августа 2020, 10:42

Из-за засухи курганские священники провели молебен для вызова дождя

Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Фото © ТАСС / Игорь Онучин

На протяжении последнего месяца температура воздуха в регионе держится в районе 30 градусов.

В Курганской области установилась жаркая и засушливая погода. Синоптики разводят руками. Дождей не ожидается. Из-за этого православные священники из Половинского района решили провести молебен о даровании дождя региону.

Священники Южного церковного округа во главе с благочинным иереем Константином Балиным по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили молебен о даровании дождя на полях Половинского района, — рассказали порталу Ura.ru в пресс-службе Курганской епархии.

Сам молебен состоялся ещё 4 августа. Из храма в селе Половинное священники с иконами и хоругвями отправились на поля местного агрохолдинга. Приняли участие и сотрудники сельхозпредприятия.

Такие молебны в церковной практике — не редкость, и мера эта — действенная: Господь слышит молитвы людей и дарует дождь, — считают представители епархии.

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Как сообщал Лайф, ранее девять регионов России предупредили о возможной гибели урожая из-за засухи.

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Алексей Гладких
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