Из-за засухи курганские священники провели молебен для вызова дождя

На протяжении последнего месяца температура воздуха в регионе держится в районе 30 градусов.

В Курганской области установилась жаркая и засушливая погода. Синоптики разводят руками. Дождей не ожидается. Из-за этого православные священники из Половинского района решили провести молебен о даровании дождя региону.

— Священники Южного церковного округа во главе с благочинным иереем Константином Балиным по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили молебен о даровании дождя на полях Половинского района, — рассказали порталу Ura.ru в пресс-службе Курганской епархии.

Сам молебен состоялся ещё 4 августа. Из храма в селе Половинное священники с иконами и хоругвями отправились на поля местного агрохолдинга. Приняли участие и сотрудники сельхозпредприятия.

— Такие молебны в церковной практике — не редкость, и мера эта — действенная: Господь слышит молитвы людей и дарует дождь, — считают представители епархии.