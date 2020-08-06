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Из-за засухи курганские священники провели молебен для вызова дождя

На протяжении последнего месяца температура воздуха в регионе держится в районе 30 градусов.

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Фото © ТАСС / Игорь Онучин

В Курганской области установилась жаркая и засушливая погода. Синоптики разводят руками. Дождей не ожидается. Из-за этого православные священники из Половинского района решили провести молебен о даровании дождя региону.

Священники Южного церковного округа во главе с благочинным иереем Константином Балиным по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили молебен о даровании дождя на полях Половинского района, — рассказали порталу Ura.ru в пресс-службе Курганской епархии.

Сам молебен состоялся ещё 4 августа. Из храма в селе Половинное священники с иконами и хоругвями отправились на поля местного агрохолдинга. Приняли участие и сотрудники сельхозпредприятия.

Такие молебны в церковной практике — не редкость, и мера эта — действенная: Господь слышит молитвы людей и дарует дождь, — считают представители епархии.

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Мужчина решил выжать максимум из ситуации, а потому прямо там же помылся с шампунем.

Как сообщал Лайф, ранее девять регионов России предупредили о возможной гибели урожая из-за засухи.

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