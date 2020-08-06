Из-за засухи курганские священники провели молебен для вызова дождя
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На протяжении последнего месяца температура воздуха в регионе держится в районе 30 градусов.
В Курганской области установилась жаркая и засушливая погода. Синоптики разводят руками. Дождей не ожидается. Из-за этого православные священники из Половинского района решили провести молебен о даровании дождя региону.
— Священники Южного церковного округа во главе с благочинным иереем Константином Балиным по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили молебен о даровании дождя на полях Половинского района, — рассказали порталу Ura.ru в пресс-службе Курганской епархии.
Сам молебен состоялся ещё 4 августа. Из храма в селе Половинное священники с иконами и хоругвями отправились на поля местного агрохолдинга. Приняли участие и сотрудники сельхозпредприятия.
— Такие молебны в церковной практике — не редкость, и мера эта — действенная: Господь слышит молитвы людей и дарует дождь, — считают представители епархии.
Как сообщал Лайф, ранее девять регионов России предупредили о возможной гибели урожая из-за засухи.