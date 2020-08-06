Манекен "принесён в жертву" перед судом, где оглашают приговор по делу "Нового величия"

Мужчина в полицейской форме устроил перформанс на ступеньках Люблинского суда Москвы, где сегодня оглашается приговор фигурантам дела "Нового величия". Активист принёс к зданию манекен и "принёс его в жертву".
Активист продекларировал стихи о "несправедливости и жертвоприношении", которые вершатся в стенах суда, а затем достал канцелярский нож и перерезал горло манекену. После этого мужчину схватили сотрудники полиции и увели. Задержана была также девушка, которая облачилась в форму стража порядка и устроила представление у здания суда.
Прокурор запросил три реальных срока и четыре условных для фигурантов дела "Нового величия"Также им продлили сроки содержания под стражей и домашним арестом.
Напомним, активистов движения "Новое величие" арестовали в мае 2018 года по подозрению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. В феврале прошлого года фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".