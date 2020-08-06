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ФСБ прикрыла в пяти регионах мастерские, где переделывали оружие в боевое

Чего там только не нашли: от пулемётов до гранат.

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Федеральная служба безопасности сообщила об очередной проведённой операции по борьбе с торговлей оружием. В пяти регионах пресекли деятельность 25 человек, которые переделывали гражданское оружие в боевое. У них были подпольные лаборатории и каналы сбыта.

ФСБ накрыла подпольных оружейников из 15 регионов — видео

Силовики обнаружили 166 единиц огнестрельного оружия.

По адресам проживания нелегальных оружейников в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской, Челябинской областях проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Изъяли огромное количество незаконных переделок. Там пулемёты, автоматы, винтовки, карабины, ружья, гранаты, тысячи патронов и не только. Это РПД, АК-74, АКМС, "Кедр", ППШ, Mauser, Glock и так далее. Всего было обнаружено 12 мастерских.

Это не первая подобная операция. Одна из них была проведена всего несколько дней назад.

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