В Крыму наградили смелую Дашу, которая спасла тонущего малыша из бассейна

Глава Крыма Сергей Аксёнов, руководитель местного МЧС Аркадий Ожигин и министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов встретились с семилетней Дашей Павловой из Тулы, которая спасла тонущего пятилетнего мальчика, упавшего в бассейн. Смелую девочку наградили памятным знаком, а также вручили ей сертификат на приобретение спортивной одежды и путёвку в "Артек". Школьница-героиня сможет отдохнуть в лагере в следующем году.

Фото © VK.com/Сергей Аксёнов 1 / 3

— Крым и вся страна гордятся подвигом юной героини, которая, не задумываясь, приняла сложное решение! Огромная благодарность родителям Даши за то, что воспитали настоящего патриота и бесстрашного человека, — написал глава Крыма на своей страничке во "ВКонтакте".

Напомним, всё произошло на днях в одном из отелей в крымском Судаке. Маленький Арсений катался на самокате вокруг бассейна и неожиданно упал в воду. На счастье, рядом оказалась отважная Даша. Уже через секунду семилетняя девочка спрыгнула в воду и подтолкнула малыша к бортику.