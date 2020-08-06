В Крыму наградили смелую Дашу, которая спасла тонущего малыша из бассейна

Глава Крыма Сергей Аксёнов, руководитель местного МЧС Аркадий Ожигин и министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов встретились с семилетней Дашей Павловой из Тулы, которая спасла тонущего пятилетнего мальчика, упавшего в бассейн. Смелую девочку наградили памятным знаком, а также вручили ей сертификат на приобретение спортивной одежды и путёвку в "Артек". Школьница-героиня сможет отдохнуть в лагере в следующем году.
— Крым и вся страна гордятся подвигом юной героини, которая, не задумываясь, приняла сложное решение! Огромная благодарность родителям Даши за то, что воспитали настоящего патриота и бесстрашного человека, — написал глава Крыма на своей страничке во "ВКонтакте".
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн малыша. Прыгнула не задумываясьСудя по видео, она справилась бы и без взрослых. Они, впрочем, подоспели быстро.
Напомним, всё произошло на днях в одном из отелей в крымском Судаке. Маленький Арсений катался на самокате вокруг бассейна и неожиданно упал в воду. На счастье, рядом оказалась отважная Даша. Уже через секунду семилетняя девочка спрыгнула в воду и подтолкнула малыша к бортику.
Ранее Лайф встретился с юной героиней и услышал её историю из первых уст.