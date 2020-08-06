В Ростове-на-Дону дети забросали камнями бабушку за замечание – видео

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В Ростове-на-Дону во дворе жилого дома на проспекте Стачки группа детей забросала камнями пожилую женщину, сделавшую им замечание. Инцидент из окна многоэтажки снял один из жильцов и выложил в Сеть. Теперь малолетних хулиганов разыскивают правоохранители.
— Каждый день подростки творят беспредел. Кидаются камнями. Уже побили все машины. В этот раз бабушка (абсолютно интеллигентный человек) сделала им замечание из-за того, что они кидались камнями рядом с машинами. Они вместо того, чтобы уйти в другое место, начали кидать камни в пожилую женщину, — пояснила свидетельница произошедшего в комментарии к видео.
На кадры обратили внимание в СУ СК России по Ростовской области. В управлении организовали доследственную проверку по данному факту. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают героев ролика.
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