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В Петербурге запустили шоу, в котором зрители увидят "непарадный" город

Посетители окунутся в жизнь персонажей Достоевского, Пушкина и Хармса.

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Фото © Pixabay

В центре Северной столицы запустили иммерсивное (с эффектом присутствия) шоу, в котором зрители попадают в "нетипичный", "непарадный" Петербург. Особенность представления в том, что участники сами влияют на его ход.

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Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", посетители окунутся в гениальность и сумасшествие героев Достоевского, Пушкина или Хармса. Проживая жизнь известных книжных героев, они смогут понять, как эти персонажи повлияли на своих создателей.

Актёры во время своей игры вовлекают зрителей в процесс. Участники перемещаются из комнаты в комнату и влияют на ход представления.

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