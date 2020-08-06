В Петербурге запустили шоу, в котором зрители увидят "непарадный" город

В центре Северной столицы запустили иммерсивное (с эффектом присутствия) шоу, в котором зрители попадают в "нетипичный", "непарадный" Петербург. Особенность представления в том, что участники сами влияют на его ход.

Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", посетители окунутся в гениальность и сумасшествие героев Достоевского, Пушкина или Хармса. Проживая жизнь известных книжных героев, они смогут понять, как эти персонажи повлияли на своих создателей.

Актёры во время своей игры вовлекают зрителей в процесс. Участники перемещаются из комнаты в комнату и влияют на ход представления.