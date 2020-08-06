Лукашенко рассказал о задержании в Белоруссии людей с американскими паспортами

Во время избирательной кампании в Белоруссии задержали множество подозрительных лиц, в том числе людей "с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Белорусский лидер признался, что ожидает заговора со всех сторон, в том числе из НАТО, США, Украины. Он уверен, что против Минска сейчас разворачивается гибридная война.

— Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. СМИ настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Но некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе, — сказал президент.

Лукашенко настоятельно рекомендовал руководителям силовых структур активно взаимодействовать с населением для недопущения дестабилизации обстановки в стране и выявления подозрительных лиц.