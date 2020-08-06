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Лукашенко рассказал о задержании в Белоруссии людей с американскими паспортами

Лидер республики уверен, что против Минска разворачивается гибридная война.

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Во время избирательной кампании в Белоруссии задержали множество подозрительных лиц, в том числе людей "с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Белорусский лидер признался, что ожидает заговора со всех сторон, в том числе из НАТО, США, Украины. Он уверен, что против Минска сейчас разворачивается гибридная война.

Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. СМИ настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Но некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе, — сказал президент.

Лукашенко настоятельно рекомендовал руководителям силовых структур активно взаимодействовать с населением для недопущения дестабилизации обстановки в стране и выявления подозрительных лиц.

Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

Именно Николай якобы попросил отца дать интервью украинскому журналисту Гордону.

Как сообщал Лайф, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В ходе недавнего обращения действующий президент усомнился, что стране нужен другой лидер. Свои слова он объяснил тем, что народ его знает.

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