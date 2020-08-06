Гражданин подлец. Как соцсети реагируют на слова Ефремова о своей невиновности

Мгновенная реакция, возникшая у соцсетей, — недоумение. О ней одним из первых написал блогер Илья Варламов.

© Facebook / Илья Варламов

И тут же Варламову прилетел ответ в комментариях.

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Стоит отметить, что нашлись в Интернете и те, кто тут же встал на защиту любимого актёра. Один из самых сердобольных аргументов: мол, он же творческая личность, тонкий и ранимый человек, а вы на него накинулись, будьте же людьми.

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Но, несмотря на прекраснодушие отдельных жителей соцсетей, большинство крайне и крайне скептично относятся к будущему приговору для именитого артиста.

Заявление о собственной невиновности Ефремова, который опирается то ли на инфантильный, то ли на циничный аргумент "чего не помню, того не было", оттолкнул от него множество людей, которые в начале всей этой истории готовы были его защищать.

Фото © Facebook

Многие реагировали ещё более эмоционально.

© Twitter

Главный редактор RT Маргарита Симоньян тоже заняла сторону обвинителей. Симоньян уверена, что всё, что сейчас делает актёр Ефремов, это позор.

© t.me / "Маргарита Симоньян"

Неудивительно, что и читатели новостей в "Яндексе" также удивляются выходке Ефремова в суде. Ведь все видели его поведение в ночь аварии.

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Впрочем, многие комментаторы напоминают, что раз в России нет института репутации как такового, то все покричат и разойдутся, а столичный актёр Михаил Ефремов тихо выйдет на свободу. А зная, какая у него поддержка в среде московской богемы, немудрено, что, выдержав необходимую паузу, вскоре он опять окажется на сцене и на экране, обласканный зрительским вниманием и деньгами спонсоров.