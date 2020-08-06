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"Вы водитель?" Признание пьяного Ефремова сразу после ДТП попало на видео

В последнее время по настоянию адвоката актёр уверял, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. На вопрос сотрудника о том, кто водитель автомобиля, который столкнулся с фургоном Сергея Захарова, Ефремов отвечает, что это был он. Видео прессе пока не представлено.

Инспектор: А вы водитель?

Ефремов: Да, я.

Инспектор: Фамилия?

Ефремов: Ефремов.

Инспектор: Имя?

Ефремов: Михаил.

Инспектор: Вы выпили?

Ефремов: Да.

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Ранее некоторые СМИ предположили, что шрам стал последствием неудачной попытки суицида.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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