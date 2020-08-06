"Вы водитель?" Признание пьяного Ефремова сразу после ДТП попало на видео

На суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. На вопрос сотрудника о том, кто водитель автомобиля, который столкнулся с фургоном Сергея Захарова, Ефремов отвечает, что это был он. Видео прессе пока не представлено.