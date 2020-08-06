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Даже теннисный корт имеется. Лайф снял с дрона дворец задержанного проректора МГУ

По версии следствия, 45-летний Алексей Гришин специально обанкротил фирму из-за долгов перед кредиторами в 180 млн рублей.

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Лайф снял на видео с высоты птичьего полёта подмосковный особняк проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина, который ранее был задержан по подозрению в финансовых махинациях. Личный дворец чиновника расположен в Красногорске.

Большой трёхэтажный дом окружён красивым садом, за которым, по всей видимости, ухаживает не один садовник. На территории есть теннисный корт и коттедж поменьше — двухэтажный. Окружено поместье Гришина пятиметровым забором.

В Москве задержали проректора МГУ

Его подозревают по делу о преднамеренном банкротстве одной из компаний, зарегистрированной в Мордовии.

Ранее Лайф сообщал о задержании депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля. Он подозревается в получении взяток на общую сумму около 15 миллионов рублей.

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