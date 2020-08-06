Даже теннисный корт имеется. Лайф снял с дрона дворец задержанного проректора МГУ

Лайф снял на видео с высоты птичьего полёта подмосковный особняк проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина, который ранее был задержан по подозрению в финансовых махинациях. Личный дворец чиновника расположен в Красногорске.

Большой трёхэтажный дом окружён красивым садом, за которым, по всей видимости, ухаживает не один садовник. На территории есть теннисный корт и коттедж поменьше — двухэтажный. Окружено поместье Гришина пятиметровым забором.