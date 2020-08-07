Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Жителей и гостей Кубани предупредили о 39-градусной жаре

На побережье Чёрного моря температура воздуха достигнет 37 градусов.

73

В Краснодарском крае 7 и 8 августа днём ожидается сильная жара до 39 градусов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

На побережье Чёрного моря, кроме города Сочи, столбики термометров поднимутся до 37 градусов. В МЧС прогнозируют увеличение количества пожаров в населённых пунктах и природных возгораний.

Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в связи с погодными условиями.

Врачи, боровшиеся с CoViD-19, отдохнут на курортах Краснодарского края

В программе реабилитации — дыхательные упражнения и лечебная физкультура.

Ранее специалисты МЧС объяснили, как уберечь своё здоровье в жару.

Выбор редакции

Loading...