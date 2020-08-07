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Лайф публикует кадры последствий пожара на крыше здания ГИБДД в Москве

Возгорание ликвидировано.

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Видео © LIFE

Пожар на крыше здания ГИБДД в Москве ликвидирован. Лайф публикует кадры последствий происшествия, снятые с дрона.

Возгорание произошло на Кременчугской улице в Западном административном округе столицы. По данным нашего источника, все сотрудники были эвакуированы из здания ещё до приезда спасателей.

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Жертвой ЧП стал один из работников службы релейной защиты и автоматики предприятия.

Напомним, накануне крупный пожар вспыхнул в строящемся жилом комплексе в Москве. Столб густого чёрного дыма протянулся в небе на сотни метров. Как сообщили Лайфу в МЧС, произошло возгорание строительного мусора.

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