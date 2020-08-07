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В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организму

Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

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Фото © Pixabay

Российская вакцина от коронавируса не может навредить организму, так как частицы CoViD-19, содержащиеся в ней, неживые. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми... Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто-таки для этого нет предпосылок, — рассказал он в эфире канала "Россия 24".

Гинцбург отметил, что эти частицы могут лишь спровоцировать небольшой дискомфорт в организме, так как иммунная система начинает усиленно работать при введении чужого антигена, что у ряда людей приводит к повышению температуры. У участников клинических испытаний, например, она достигала отметки в 37, а иногда в 38 градусов, однако эта проблема "снимается таблеткой парацетамола", заключил директор Центра Гамалеи.

Стало известно о состоянии испытателей вакцины "Вектора" от коронавируса

Препарат ввели трём добровольцам из пяти.

Напомним, сейчас идёт подготовка к регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Её клинические испытания завершены. Ранее стало известно, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для россиян.

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