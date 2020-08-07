Не орешки и не вобла. "Роскачество" назвало лучшие закуски к пиву

"Роскачество" составило перечень лучших закусок к популярному пенному напитку, которые пользуются народной любовью у жителей европейских стран, знаменитых своими пивными традициями.

Первой в списке оказалась Германия, где для каждого сорта пива найдётся подходящая сосиска на закуску.

— У немцев особым спросом пользуется необычное лакомство под названием метт или хакепетер. По сути, это сырой свиной фарш с рубленым луком и пряностями — некое подобие татарского стейка, — рассказал специалист по мясной гастрономии Андрей Куспиц.

Вслед за соседями из Германии идут французы. По словам специалиста, в стране вина и круассанов к пиву подают шукрут — блюдо из квашеной капусты с можжевеловой ягодой и эльзасскими колбасками.

Отличились также и датчане, которые входят в десятку мировых лидеров по экспорту пива. Они предпочитают закусывать пенное традиционным смёрребрёдом.

— Открытый бутерброд на ржаном хлебе с сотнями вариаций на тему начинки: здесь и лосось с мягким сыром, и сельдь с маринованной свёклой, тонкие ломтики ростбифа с корнишонами, — пояснил Куспиц.

В Швеции и Норвегии среди закусок популярны североморские креветки и раковые шейки, а также устрицы.