Парк "Остров фортов" в Петербурге встретит посетителей аллеей Российского флота

В Кронштадте 8 августа состоится открытие музейно-исторического парка "Остров фортов", который объединит сразу несколько активностей. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на АНО "Остров фортов".
В этот день гости парка смогут посетить аллею Российского флота, главную площадь, яблоневый сад и панорамные качели на 24 места. Кроме того, на территории нового общественного пространства расположен маяк памяти с 200 именами героев-моряков со времён Петра I и до наших дней.
Специально для детей в "Острове фортов" построили верёвочный парк и детскую площадку в морском стиле размером более тысячи квадратных метров. Посетители также смогут подняться на смотровую зону с биноклями.
Ответят взаимностью в любом случае. Семья из Петербурга разработала "Тиндер" для домашних животных — видеоКаждый желающий сможет выбрать себе питомца не выходя из смартфона.
В день открытия в парке пройдёт праздник с подарками. Вход в "Остров фортов" будет бесплатным.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге запустили иммерсивное шоу, в котором зрители попадают в "непарадный" город.