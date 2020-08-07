Парк "Остров фортов" в Петербурге встретит посетителей аллеей Российского флота

В Кронштадте 8 августа состоится открытие музейно-исторического парка "Остров фортов", который объединит сразу несколько активностей. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на АНО "Остров фортов".

В этот день гости парка смогут посетить аллею Российского флота, главную площадь, яблоневый сад и панорамные качели на 24 места. Кроме того, на территории нового общественного пространства расположен маяк памяти с 200 именами героев-моряков со времён Петра I и до наших дней.

Специально для детей в "Острове фортов" построили верёвочный парк и детскую площадку в морском стиле размером более тысячи квадратных метров. Посетители также смогут подняться на смотровую зону с биноклями.

В день открытия в парке пройдёт праздник с подарками. Вход в "Остров фортов" будет бесплатным.