Четыре детёныша джейрана появились в Московском зоопарке — видео

Видео © Пресс-служба Московского зоопарка
В Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка появились на свет четыре детёныша джейрана: три самца и одна самка. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.
Первые несколько дней своей жизни малыши просто лежали на земле и были похожи на серый камень с большими ушами. Сейчас они уже достаточно окрепли, исследуют вольер и даже играют друг с другом — бегают наперегонки. Основная пища детёнышей — материнское молоко, но они уже начинают пробовать взрослую еду: траву, ветки и специальный комбикорм.
Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
Всего в Центре воспроизводства живёт 11 джейранов. В качестве лакомства в зоопарке им дают немного моркови, яблок и тыквы.
В Московском зоопарке вновь появился талисман. Это манул ТимофейСтепной зверь является символом зоосада уже более 30 лет.
Напомним, ранее в Московском зоопарке родился детёныш редкого сычуаньского такина. Специалисты создали для животного максимально приближенные к естественным условия.