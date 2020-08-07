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Четыре детёныша джейрана появились в Московском зоопарке — видео

Они уже начали исследовать вольер и бегать друг с другом наперегонки.

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Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

В Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка появились на свет четыре детёныша джейрана: три самца и одна самка. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Первые несколько дней своей жизни малыши просто лежали на земле и были похожи на серый камень с большими ушами. Сейчас они уже достаточно окрепли, исследуют вольер и даже играют друг с другом — бегают наперегонки. Основная пища детёнышей — материнское молоко, но они уже начинают пробовать взрослую еду: траву, ветки и специальный комбикорм.

Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Всего в Центре воспроизводства живёт 11 джейранов. В качестве лакомства в зоопарке им дают немного моркови, яблок и тыквы.

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Степной зверь является символом зоосада уже более 30 лет.

Напомним, ранее в Московском зоопарке родился детёныш редкого сычуаньского такина. Специалисты создали для животного максимально приближенные к естественным условия.

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