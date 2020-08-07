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В России за прошедшие сутки выявили 5241 случай коронавируса

Побороть болезнь удалось ещё 7235 пациентам.

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Фото © Pixabay

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился ещё у 5241 человека. При этом, 27,1% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Наибольшее число заболевших за последний 24 часа зафиксировано в Москве (+686) Свердловской области (+180), Подмосковье (+158), Санкт-Петербурге (+157) и Ханты-Мансийском автономном округе (+143).

Отмечается, что полностью побороть коронавирус за прошедшие сутки удалось 7235 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 683 592.

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За всё время в России зафиксировано 877 135 случаев CoViD-19, из них 14 725 — с летальным исходом. Это число за прошедшие сутки увеличилось на 119.

Ранее Лайф рассказывал, что число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов.

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