В России за прошедшие сутки выявили 5241 случай коронавируса

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился ещё у 5241 человека. При этом, 27,1% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Наибольшее число заболевших за последний 24 часа зафиксировано в Москве (+686) Свердловской области (+180), Подмосковье (+158), Санкт-Петербурге (+157) и Ханты-Мансийском автономном округе (+143).

Отмечается, что полностью побороть коронавирус за прошедшие сутки удалось 7235 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 683 592.

За всё время в России зафиксировано 877 135 случаев CoViD-19, из них 14 725 — с летальным исходом. Это число за прошедшие сутки увеличилось на 119.