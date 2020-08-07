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Онищенко заявил о риске заражения коронавирусом и гриппом одновременно

Бывший главный санитарный врач России призвал всех пройти ежегодную вакцинацию.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Возможность заразиться одновременно коронавирусом и гриппом существует, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В принципе, можно, почему же нельзя. Поэтому я всех призываю привиться от гриппа, — цитирует ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

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В зоне риска могут оказаться сотни тысяч людей.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении трёх новых штаммов гриппа. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с 10 августа начнётся поставка препаратов в российские регионы для проведения вакцинации от этого вируса.

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