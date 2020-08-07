Онищенко заявил о риске заражения коронавирусом и гриппом одновременно

Бывший главный санитарный врач России призвал всех пройти ежегодную вакцинацию.

Возможность заразиться одновременно коронавирусом и гриппом существует, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

— В принципе, можно, почему же нельзя. Поэтому я всех призываю привиться от гриппа, — цитирует ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.