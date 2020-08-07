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Офтальмолог раскрыл неожиданную опасность посещения бани

Высокая температура может спровоцировать нарушение кровообращения сосудов сетчатки.

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Фото © Pixabay

Посещение бани может быть опасным для здоровья глаз. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

По словам специалиста, нахождение в бане может спровоцировать острый приступ глаукомы, который может стать причиной практически мгновенной потери зрения.

Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно, — объяснил доктор.

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Он также отметил, что науке пока не известно точное влияние инфекции на иммунитет человека.

По словам Дементьева, высокая температура в парилке может стать причиной отёка роговицы, спровоцировать катаракту, атрофию зрительного нерва. Люди, у которых есть проблемы со зрением, должны быть осторожны при посещении бани. У человека с патологиями может произойти спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки.

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