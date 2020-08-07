На дне Финского залива найден 300-летний корабль с английским джином

В Финском заливе обнаружен затонувший корабль начала XVIII века. Предположительно, судно перевозило грузы. Об этом сообщает Пятый канал.

На борту затонувшего парусника были найдены бутылки с напитками. Большинство из них лежат уже без содержимого, однако в некоторых есть английский джин.

Отмечается, что исследователи связались со специалистами Эрмитажа и те сообщили, что в их коллекции нет сосудов, которые затонули вместе с кораблём.

Специалисты смогли определить возраст судна по клейму на бутылках. Маркировка характерна для начала XVIII века.

При этом находка не является основной целью экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества. Между островами Гогланд и Мощный находится советский танкер Т-12, потопленный фашистской авиацией во время Таллинского перехода 1941 года. Он заполнен нефтепродуктами, и существует риск просачивания их в воды Финского залива.