Агроном объяснил опасность просроченного чая

Срок годности чая зависит от его вида. Земляной пуэр со временем лишь улучшает вкус, а вот обычный листовой теряет все полезные свойства. О том, какие опасности поджидают потребителя просроченного чая, рассказал агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

— Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения ещё меньше, — приводит его слова радио Sputnik.

Этот продукт, по словам Викулова, очень восприимчив к внешним факторам, будь то влажность, посторонние запахи или хранение рядом других веществ.

Чай после покупки необходимо хранить в герметичной керамической, стеклянной или металлической таре. А вот в картонной коробке листья лучше оставлять на непродолжительное время, например несколько недель.

После окончания срока хранения чая начинается окислительный процесс, пояснил агроном. Продукт теряет витамины, эфирные масла и аромат, становясь низкокачественным.