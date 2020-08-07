Двое ликвидированы, один задержан. В НАК сообщили о предотвращении теракта в Ингушетии

В результате контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, ещё один задержан. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Сотрудники ФСБ оцепили территорию, прилегающую к домам, где засели бандиты, и предложили им сдаться. В ответ боевики открыли огонь.
— В ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан, — рассказали в НАК.
ФСБ предотвратила теракт в Москве — видеоПо данным спецслужбы, гражданин одной из стран Центральной Азии готовил массовый расстрел людей.
На месте боя было обнаружено оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Потерь среди правоохранителей и гражданского населения нет.
Напомним, режим КТО был введён в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вечером 6 августа. В шесть утра 7 августа его отменили.