Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Двое ликвидированы, один задержан. В НАК сообщили о предотвращении теракта в Ингушетии

Сотрудники ФСБ обнаружили у бандитов оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

20

Архивное фото © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В результате контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, ещё один задержан. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Сотрудники ФСБ оцепили территорию, прилегающую к домам, где засели бандиты, и предложили им сдаться. В ответ боевики открыли огонь.

В ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан, — рассказали в НАК.

ФСБ предотвратила теракт в Москве — видео

По данным спецслужбы, гражданин одной из стран Центральной Азии готовил массовый расстрел людей.

На месте боя было обнаружено оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Потерь среди правоохранителей и гражданского населения нет.

Напомним, режим КТО был введён в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вечером 6 августа. В шесть утра 7 августа его отменили.

Выбор редакции

Loading...