В Хабаровском крае пропала яхта "Барыня" с двумя пассажирами на борту

В Хабаровском крае пропала частная яхта под названием "Барыня", на борту, по предварительным данным, находится два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Советско-Гаванского района.
— Пропала частная яхта, вышедшая из посёлка Гроссевичи в Советскую Гавань. Судно не могут найти из-за непогоды: дождь и четырёхметровые волны, — отметил представитель муниципалитета.
В то же время супруга одного из пассажиров рассказала Управлению ГО и ЧС, что судно вышло из поселения Нельма 31 июля. Связь была потеряна 3 августа.
По данным Сахалинского морского спасательного координационного подцентра, на борту находилось три человека.
Лишь один из 40 мигрантов выжил в результате крушения судна у берегов МавританииЛодка направлялась из Марокко к Канарским островам.
Информация о судне передана всем находящимся в этом районе кораблям. На поиски предполагается отправить вертолёт, но из-за погодных условий, которые ухудшились с начала недели, сделать это пока невозможно.
Ранее на Камчатке перевернулся катер "Тихий", четверо рыбаков пропали без вести. Вскоре их судно было обнаружено в 40 километрах от берега. Поиски продолжались несколько дней, в том числе с вертолёта, однако не увенчались успехом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.