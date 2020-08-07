В Хабаровском крае пропала яхта "Барыня" с двумя пассажирами на борту

В Хабаровском крае пропала частная яхта под названием "Барыня", на борту, по предварительным данным, находится два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Советско-Гаванского района.

— Пропала частная яхта, вышедшая из посёлка Гроссевичи в Советскую Гавань. Судно не могут найти из-за непогоды: дождь и четырёхметровые волны, — отметил представитель муниципалитета.

В то же время супруга одного из пассажиров рассказала Управлению ГО и ЧС, что судно вышло из поселения Нельма 31 июля. Связь была потеряна 3 августа.

По данным Сахалинского морского спасательного координационного подцентра, на борту находилось три человека.

Информация о судне передана всем находящимся в этом районе кораблям. На поиски предполагается отправить вертолёт, но из-за погодных условий, которые ухудшились с начала недели, сделать это пока невозможно.