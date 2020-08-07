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В Хабаровском крае пропала яхта "Барыня" с двумя пассажирами на борту

По другим данным, на борту три человека.

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Фото © Pixabay

В Хабаровском крае пропала частная яхта под названием "Барыня", на борту, по предварительным данным, находится два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Советско-Гаванского района.

Пропала частная яхта, вышедшая из посёлка Гроссевичи в Советскую Гавань. Судно не могут найти из-за непогоды: дождь и четырёхметровые волны, — отметил представитель муниципалитета.

В то же время супруга одного из пассажиров рассказала Управлению ГО и ЧС, что судно вышло из поселения Нельма 31 июля. Связь была потеряна 3 августа.

По данным Сахалинского морского спасательного координационного подцентра, на борту находилось три человека.

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Информация о судне передана всем находящимся в этом районе кораблям. На поиски предполагается отправить вертолёт, но из-за погодных условий, которые ухудшились с начала недели, сделать это пока невозможно.

Ранее на Камчатке перевернулся катер "Тихий", четверо рыбаков пропали без вести. Вскоре их судно было обнаружено в 40 километрах от берега. Поиски продолжались несколько дней, в том числе с вертолёта, однако не увенчались успехом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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